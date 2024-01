Coreia do Sul vence Bahrein (3-1) em sua estreia na Copa da Ásia

A Coreia do Sul venceu o Bahrein por 3 a 1 em sua estreia na Copa da Ásia, nesta segunda-feira (15) em Doha, no Catar, com dois gols do meio-campista do Paris Saint-Germain, Lee Kang-in.

Os 'Taeguk Warriors' ('Guerreiros Taegeuk') abriram o placar aos 38 minutos através do meio-campista do Estrela Vermelha de Belgrado Hwang In-beom, mas a modesta seleção do Bahrein empatou por meio de Abdullah al-Hashash no início do segundo tempo (51').

Pouco depois Lee garantiu a vitória com seus dois gols (56' e 68').