Ciclone Belal deixa um morto e põe ilha francesa Reunião em alerta

Centenas de milhares de pessoas na ilha francesa da Reunião se abrigaram em suas casas nesta segunda-feira (15), antes da chegada do devastador ciclone Belal que já deixou um morto nesse território do Oceano Índico.

O prefeito desse departamento ultramarino de 870.000 habitantes ativou o nível de alerta mais alto na manhã de hoje, devido ao "perigo iminente" representado pelo ciclone.

"Entramos no momento mais duro esta manhã. O olho do ciclone chegou à Reunião, procedente do norte da ilha", declarou o prefeito Jérôme Filippini, à rede BFMTV.