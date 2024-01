Chile irá usar IA em busca de desaparecidos da ditadura, afirma Boric

O mandatário destacou desta forma o programa apresentado por seu governo em agosto com o qual o Estado chileno assumiu pela primeira vez o esforço de buscar os 1.162 presos desaparecidos da ditadura.

"No âmbito dos direitos humanos, a IA vai ter um papel importante no Plano Nacional de Busca de nossos presos desaparecidos", anunciou o presidente Boric na inauguração do evento científico Congresso Futuro, sublinhando a importância da inteligência artificial como ferramenta no desenvolvimento do país.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou, nesta segunda-feira (15), que o Estado usará a Inteligência Artificial (IA) para cruzar informações que permitam chegar ao paradeiro de mais de 1.000 pessoas presas desaparecidas durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Com financiamento estatal, o plano busca reconstituir o que aconteceu com as vítimas após sua prisão e desaparecimento. Também se propõe a garantir o acesso à informação dos familiares e implementar medidas de reparação.

"A IA permitirá cruzar uma importante quantidade de informação, hoje dispersa em uma série de instituições", assegura à AFP Paulina Zamorano, chefe do Programa de Direitos Humanos do Ministério da Justiça.

"A informação que se encontra nos arquivos é crucial para tal tarefa, mas também a que se encontra no Programa [de Direitos Humanos], cerca de 47 milhões de folhas", explicou Zamorano, ao ressaltar que apenas ler esses antecedentes "levaria muitíssimos anos".

Com a IA, o objetivo é reduzir o tempo de coleta dos dados e o cruzamento dessas informações.

Semanas depois do anúncio do plano de buscas, o governo informou que uma empresa privada desenvolverá uma plataforma, cujas bases são a tecnologia e a digitalização, para ajudar na busca de pessoas e na rastreabilidade dos possíveis locais onde essas pessoas estiveram presas na ditadura.

A maioria dos presos desaparecidos eram trabalhadores e agricultores com idade média de 29 anos. As prisões começaram logo após o golpe de Estado contra o governo do socialista Salvador Allende, em 11 de setembro de 1973.