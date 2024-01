Chanceleres da Comunidade Andina se reunirão em Lima para discutir crise no Equador

O chefe de gabinete peruano, Alberto Otálora, anunciou uma reunião "urgente" de chanceleres da Comunidade Andina (CAN) no próximo domingo em Lima, para tratar da crise de segurança no Equador.

Além dos chanceleres, de acordo com o porta-voz, a reunião contará com ministros do Interior e da Defesa do Peru, Bolívia, Colômbia e Equador, os quatro países que integram o bloco.

Otálora antecipou que os governos buscarão aprofundar a cooperação "por meio de seus sistemas de inteligência, polícia e forças armadas [...] na luta comum contra o crime organizado".

Diante investida do tráfico no Equador, que levou o presidente Daniel Noboa a declarar guerra aberta contra as facções que operam das prisões equatorianas, o Peru soou o alarme e mobilizou centenas de policiais e militares na fronteira de 1.400 km.

Localizado entre Colômbia e Peru, os maiores produtores mundiais de cocaína, o Equador se transformou nos últimos anos em um dos principais centros de coleta e distribuição de drogas para a Europa, especialmente.

Militares e policiais equatorianos retomaram no domingo o controle de várias prisões, após a libertação de mais de 200 funcionários e guardas penitenciários que haviam sido tomados como reféns por essas organizações.

A crise começou há uma semana, quando um dos traficantes mais temidos desapareceu de sua prisão no porto de Guayaquil (sudoeste).