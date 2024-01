Bernardo Arévalo toma posse como presidente da Guatemala, apesar de pressão da oposição

Bernardo Arévalo tomou posse como presidente da Guatemala minutos após a 0h desta segunda-feira, 15, no horário local. A cerimônia ocorreu apesar dos esforços da oposição para inviabilizar a transferência de poder no país. "Estou entusiasmado porque finalmente estamos chegando ao fim deste longo e tortuoso processo", disse o novo presidente antes da posse.

A cerimônia estava marcada para a tarde do domingo, 14, mas manobras da oposição no Congresso impediram a realização da posse. Desde que venceu as eleições, em agosto, Arévalo passou a ser alvo de diversas contestações no Judiciário e no Legislativo. A comunidade internacional, no entanto, atestou a legitimidade das eleições e fez pressão para que Arévalo assumisse o poder.

Arévalo deve encontrar desafios para governar, já que enfrenta resistência de parlamentares e seu partido não terá maioria no Congresso.