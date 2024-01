Aumenta para 36 o número de mortos após deslizamento na Colômbia

Com cães farejadores e escavadeiras, socorristas buscam dez desaparecidos sob os escombros de um deslizamento que matou 36 pessoas e deixou outras 20 feridas em uma comunidade indígena do noroeste da Colômbia, segundo um balanço oficial deste domingo (14).

"A todas as famílias das vítimas, meu sentimento de pêsames [...] Esperamos encontrar" os desaparecidos e "que as pessoas não estejam mortas", disse o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no município de Carmen de Atrato, no departamento de Chocó, onde ocorreu o deslizamento na sexta-feira.

Em um relatório anterior, as autoridades haviam registado 10 pessoas desaparecidas e 33 mortos.