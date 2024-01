Taiwan: China rebate declaração dos EUA parabenizando Lai por vitória nas eleições

O Ministério das Relações Exteriores da China rebateu, em nota, declarações do Departamento de Estado dos Estados Unidos parabenizando Lai-Ching-te pela vitória nas eleições de Taiwan no último sábado, 14.

"Esperamos trabalhar com o o presidente eleito Lai e com os líderes de Taiwan de todas as partes para promover nossos interesses e valores comuns e promover nosso relacionamento não oficial de longa data, consistente com a política dos EUA de 'uma só China'. Estamos confiantes de que Taiwan continuará a servir de exemplo para todos os que lutam pela liberdade, democracia e prosperidade", diz a nota do Departamento de Estado norte-americano.

"Nos opomos veementemente a isso e já fizemos sérias representações junto aos EUA", rebateu a Ministério das Relações Exteriores chinês, reforçando que a questão de Taiwan está no centro dos interesses fundamentais da China e é "a primeira linha vermelha que não deve ser ultrapassada" na relação com os Estados Unidos.

"A China opõe-se firmemente a que os EUA tenham qualquer forma de interação oficial com Taiwan e interfiram nos assuntos de Taiwan de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Instamos os EUA a respeitarem seriamente o princípio de 'uma só China' e interromperem as interações de natureza oficial com Taiwan", acrescentaram os chineses.