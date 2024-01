Sinner sofre mas vence em sua estreia no Aberto da Austrália

Jannik Sinner, quarto cabeça de chave, estreou neste domingo (14) no Aberto da Austrália com uma vitória suada sobre o holandês Botic van de Zandschulp.

O italiano de 22 anos, que brilhou em 2023 ao conquistar seu primeiro título de Masters, em Toronto e ao perder para Novak Djokovic na disputa pelo título do ATP Finals, derrotou o holandês (atual 59º do ranking mundial) por 6-4, 7-5 e 6-3 na Rod Laver Arena no Melbourne Park.

"Minha primeira partida da temporada e significa muito começar com uma vitória", contra um tenista que chegou às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, disse Sinner, que alcançou sua primeira semifinal de Grand Slam em Wimbledon no ano passado.