Israel continua a bombardear Gaza no 100º dia de guerra

Por Adel ZAANOUN com Josph BOYLE em Jerusalém

=== EQUADOR PRISÕES REFÉNS ===

QUITO:

Libertados todos os reféns retidos em prisões no Equador

Todos os funcionários e agentes penitenciários que permaneciam como reféns de presos nas prisões do Equador foram libertados durante a noite de sábado para domingo, informou o órgão estatal encarregado das prisões (SNAI).

=== GUATEMALA ELEIÇÕES POLÍTICA ===

CIDADE DA GUATEMALA:

Arévalo supera boicote e assume Presidência da Guatemala mirando nos corruptos

O social-democrata Bernardo Arévalo assume a Presidência da Guatemala neste domingo (14), depois de superar meses de manobras judiciais que buscaram invalidar sua vitória eleitoral conquistada com a promessa de combater rigorosamente os corruptos que controlam o país.

Por María Isabel SÁNCHEZ

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DO MÉXICO:

Encontradas com vida nove colombianas desaparecidas no México

Nove colombianas que haviam sido dadas como desaparecidas na cidade mexicana de Villahermosa (sul) foram encontradas com vida e em boas condições, informou o governo local no sábado (13).

DES MOINES, Iowa:

Na neve de Iowa, Trump terá seu 1º teste eleitoral do ano

Donald Trump vencerá indiscutivelmente a primeira rodada das primárias republicanas? Ou seus adversários Nikki Haley e Ron DeSantis conseguirão reagir? A resposta virá na segunda-feira (15), no estado de Iowa, sob neve, dia que marcará o pontapé inicial da corrida no Partido Republicano.

WASHINGTON:

Como Iowa e seu peculiar sistema de 'caucus' iniciam processo eleitoral nos EUA

A eleição presidencial americana de 2024 começa oficialmente nesta segunda-feira (15), quando os republicanos do estado agrícola de Iowa se dirigem aos ginásios escolares e bibliotecas públicas para deliberar sobre quem deve se tornar o candidato de seu partido na disputa pela Casa Branca.

-- EUROPA

COPENHAGUE, Dinamarca:

Frederico X ascende ao trono na Dinamarca e inicia nova era após abdicação da mãe

Frederico X foi aclamado no domingo por uma multidão ao ascender ao trono da Dinamarca, após a abdicação de sua mãe, Margarida, marcando uma nova etapa na história desta monarquia nórdica.

Por Camille BAS-WOHLERT

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte dispara míssil balístico em direção ao Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico neste domingo (14), anunciou o Exército sul-coreano, poucos dias depois de vários exercícios de artilharia com munição real que sinalizam um endurecimento da posição do regime de Pyongyang.

TAIPEI:

Taiwan diz à China para 'enfrentar realidade' da eleição presidencial

Taiwan pediu neste domingo (14) à China que "enfrente a realidade", depois de o candidato pró-independência Lai Ching-te ter vencido a eleição presidencial na véspera, um desafio a Pequim, que reiterou sua advertência de que qualquer iniciativa nesse sentido será "duramente punida".

(Taiwan China política eleições, Central, 840 palavras - já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Conheça os indicados nas principais categorias do Emmy

Esta é a lista dos indicados nas principais categorias da 75ª edição do Emmy, o Oscar da televisão, que está prevista para 15 de janeiro.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

