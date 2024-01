Le Havre vence e interrompe sequência positiva do Lyon

Apesar de jogar com um a menos, Alexandre Lacazette conseguiu diminuir (54'), mas Christopher Operi marcou pouco depois (62').

A equipe normanda abriu o placar com um gol de Gautier Lloris (18') e Emmanuel Afriyie Mario Sabbi ampliou no início do segundo tempo (50'), quando o Lyon já jogava em desvantagem numérica devido à expulsão de Jack O'Brien (30').

O Le Havre venceu por 3 a 1 e encerrou a série de três vitórias consecutivas do Lyon, que continua flertando com o rebaixamento, pela 18ª rodada da Ligue 1.

O Lyon, antepenúltimo colocado com apenas 16 pontos, terminou com nove jogadores após a expulsão do zagueiro croata Duje Caleta-Car (90').

O Le Havre somou três pontos muito importantes para se afastar da zona de rebaixamento (é atualmente o 11º, com 22 pontos).

Também na parte inferior da tabela, o Clermont-Ferrand saiu da última posição após vencer o Nantes (13º) fora de casa por 2 a 1 e superar em dois pontos o Lorient, último da tabela com 12 pontos, que perdeu por 3 a 0 em sua visita ao Lille, que por sua vez se aproxima das posições europeias (5º com 31 pontos).

O surpreendente Brest subiu ao 'pódio' depois de vencer o Montpellier por 2 a 0 e ser beneficiado pela derrota do Monaco. O time do Principado perdeu no sábado por 3 a 1 para o Reims.

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação: