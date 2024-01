'Gladbach' vence Stuttgart (3-1) com gol mais rápido da temporada

Dois gols de Robin Hack, do Borussia Moenchengladbach, incluindo o gol mais rápido da temporada da Bundesliga, levaram o time da casa à vitória por 3 a 1 sobre o Stuttgart, neste domingo (14) pela 17ª rodada. Hack marcou seu primeiro gol com as cores do 'Gladbach' depois de apenas 21 segundos, aproveitando um passe de Rocco Reitz e concluindo na cara do gol para abrir o placar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O gol aguçou o apetite de Hack e o lateral voltou a balançar as redes pouco depois, aproveitando um erro do goleiro do Stuttgart, Alex Nuebel, e surpreendendo os visitantes.

O Stuttgart, que de forma inesperada ocupa o terceiro lugar nesta temporada, depois de evitar por pouco o rebaixamento na temporada passada, teve dificuldades no ataque sem poder contar com Serhou Guirassy, que está disputando a Copa Africana de Nações pela seleção de Guiné-Bissau. Josha Vagnoman diminuiu marcando um belo gol no segundo tempo, mas o 'Gladbach' desferiu o golpe fatal nos acréscimos, com Jordan Siebatcheu concluindo um contra-ataque e garantindo a vitória. Este triunfo do Borussia Moenchengladbach levou o time ao congestionado meio da tabela, para o 10º lugar. Já o Stuttgart permanece em terceiro, apesar da derrota. Três de suas cinco derrotas nesta temporada aconteceram sem o atacante Guirassy, que marcou 17 gols em 14 jogos. Mais cedo neste domingo, um chute de longa distância de Niklas Stark no terceiro minuto dos acréscimos garantiu um ponto para o Werder Bremen no empate (1-1) na visita ao Bochum. O Bochum parecia a caminho da quarta vitória da temporada, depois de Patrick Osterhage desferir um chute surpreendente no meio do segundo tempo.

Com as duas equipes perigosamente perto da zona de rebaixamento no meio desta temporada, o Bochum parecia no caminho certo para somar três pontos e se impor no campeonato. Mas Stark mudou o rumo do jogo. Ele disparou bem de fora da área e a bola desviou em Osterhage, depois no travessão e foi parar no fundo da rede. "Felizmente entrou", comemorou Stark em entrevista ao DAZN. O gol deu vida ao Werder Bremen, com os visitantes pressionando pela vitória nos segundos finais, à medida que o cronômetro avançava.

"O fato de termos conseguido o empate tão tarde mostra o nosso espírito de equipe", disse o treinador do Bremen, Ole Werner. O time não perdeu nas últimas quatro partidas. "Dói muito", disse o meio-campista do Bochum, Kevin Stoeger, ao DAZN. As duas equipes somam 17 pontos, com o Bremen à frente no saldo de gols.