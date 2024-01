Equador analisa estratégias 'bem-sucedidas' e 'fracassos' no combate ao narco

O Equador analisa todas as ofertas de ajuda internacional e experiências "bem-sucedidas" e "fracassadas" para enfrentar as quadrilhas do narcotráfico que colocam o país em perigo, declarou na Guatemala, no sábado (13), o secretário de Comunicação do Equador, Roberto Izurieta.

"Temos que revisar experiências bem-sucedidas e experiências fracassadas" contra o crime, para analisar se são "aplicáveis, ou não, à realidade", disse o responsável, que foi à Guatemala para assistir à posse presidencial do social-democrata Bernardo Arévalo, neste domingo (14).

Izurieta respondeu, assim, ao ser questionado por jornalistas sobre possibilidades parecidas com a ofensiva policial e militar do presidente salvadorenho, Nayib Bukele, contra gangues, ou uma missão internacional, como a proposta para o Haiti.