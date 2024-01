Encontradas com vida nove colombianas desaparecidas no México

"As mulheres colombianas foram localizadas (...) estariam supostamente desaparecidas. As mulheres se encontram bem de saúde", escreveu Carlos Manuel Merino, governador de Tabasco, onde ocorreram os acontecimentos, na rede social X.

Nove colombianas que haviam sido dadas como desaparecidas na cidade mexicana de Villahermosa (sul) foram encontradas com vida e em boas condições, informou o governo local no sábado (13).

Ele acrescentou que elas estão sob custódia do Ministério Público estadual para esclarecer o ocorrido.

Na mesma rede social, o ministro colombiano do Interior, Luis Fernando Velasco, já havia informado que havia sido feito contato com pessoal diplomático acreditado no México e com o governo para localizar as mulheres.

As autoridades não esclareceram se elas residem no país, ou se estavam de passagem.

De acordo com a rede Image, elas foram contratadas como "scorts" (acompanhantes de homens) para participar de uma festa em Villahermosa. A emissora informou ainda que uma das mulheres que também trabalha como acompanhante foi quem denunciou o desaparecimento. Segundo essa versão, uma das vítimas entrou em contato com ela e contou que haviam sido agredidas.

As mulheres, acrescentaram os meios de comunicação, seriam forçadas a realizar esta atividade por traficantes de pessoas, que teriam tomado seus passaportes e exigido pagamentos de cerca de 7.000 dólares para devolver o documento.

Além disso, um grupo de 25 mulheres, incluindo migrantes de Cuba, Venezuela e Colômbia, vítimas de tráfico sexual no Caribe mexicano, foi resgatado pelas autoridades.