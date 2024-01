Caroline Wozniacki vence em sua volta ao Aberto da Austrália

Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo e campeã do Aberto da Austrália em 2018, que havia ficado afastada das quadras durante três anos e meio, até ao verão passado, voltou com um tiunfo em Melbourne, se beneficiando do abandono da polonesa Magda Linette na primeira fase do torneio, neste domingo (14).

Wozniacki vencia por 6-2 e 2-0 aos 55 minutos de jogo, quando Linette, com problemas nas costas, abandonou a partida.

Mãe de dois filhos, a dinamarquesa de 33 anos voltou às quadras no verão passado e conseguiu chegar às oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos. Depois disso ela não voltou a jogar até o início de janeiro.