Alckmin se solidariza com presidente eleito da Guatemala que teve a posse adiada

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, divulgou uma declaração que pede que o Congresso do país entregue imediatamente o poder a Arévalo, "como exige a Constituição". O governo brasileiro é um dos signatários do texto.

A posse do presidente eleito estava marcada para o sábado, mas manobras da oposição no Congresso impediram a realização da cerimônia. Manifestantes pró-Arévalo protestaram contra o adiamento na Praça da Constituição, na Cidade da Guatemala.

Desde que venceu as eleições, em agosto, Arévalo passou a ser alvo de diversas contestações no Judiciário e no Legislativo. A comunidade internacional, no entanto, atesta a legitimidade das eleições e faz pressão pela posse de Arévalo.

"Não há dúvidas de que Bernardo Arévalo é o presidente da Guatemala", disse neste domingo a diretora da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, Samantha Power, que representou o presidente do país, Joe Biden, na cerimônia de posse frustrada.

"Eles os oposicionistas estão tentando minar a democracia com ilegalidades, detalhes inconsequentes e abusos de poder", escreveu Arévalo nas redes sociais.

*Com Agência Brasil e Associated Press