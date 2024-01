Tcheco Jiri Lehecka conquista ATP 250 de Adelaide, o 1º título de sua carreira

Esta vitória permitirá ao tcheco dar um salto no ranking mundial e ficar em 23º lugar da ATP a partir de segunda-feira.

Depois de perder o primeiro set, o número 32 do mundo, de 22 anos, conseguiu se recuperar para vencer a partida em 2 horas e 48 minutos contra o 62º do mundo.

O tcheco Jiri Lehecka conquistou neste sábado (13) o primeiro título da sua carreira no circuito ATP ao derrotar o britânico Jack Draper por 4-6, 6-4 e 6-3 na final do torneio ATP 250, em Adelaide.

O Aberto da Austrália começa no domingo. Na primeira rodada do primeiro Grand Slam do ano, Jiri Lehecka enfrentará o espanhol Bernabé Zapata Miralles.

Lehecka é o primeiro tenista tcheco a conquistar um título ATP desde Jiri Vesely em Pune (Índia) em 2020.

