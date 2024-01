Sobe para 33 número de mortos por deslizamento de terra na Colômbia

Pelo menos 33 pessoas morreram em um deslizamento de terra na sexta-feira (12) em uma comunidade indígena no noroeste da Colômbia, de acordo com um novo balanço do governo local divulgado neste sábado (13).

"Lamento profundamente a morte de 33 pessoas nesta tragédia, a maioria meninas e meninos, segundo informes preliminares do território. Toda a nossa solidariedade ao departamento de Chocó e às famílias das vítimas", escreveu a vice-presidente Francia Márquez na rede social X.

Mais cedo, em entrevista à rádio Blu, Jaime Herrera, prefeito do município de Carmen de Atrato, no departamento de Chocó, havia anunciado o registro de 23 mortos e 20 feridos.