Novo chanceler francês visita Ucrânia e reitera apoio contra a Rússia

O novo ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, desembarcou em Kiev, capital da Ucrânia, neste sábado, 13, para se encontrar com seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba. Séjourné observou que a Ucrânia é seu primeiro destino no exterior desde que foi nomeado esta semana.

"A Ucrânia é e continuará a ser a prioridade da França", disse o ministro francês. "A defesa dos princípios fundamentais do direito internacional está em jogo na Ucrânia". Em entrevista coletiva ao lado de Kuleba, ele reiterou que seu governo apoia a Ucrânia "enquanto for necessário" em meio à guerra com a Rússia, mas não anunciou novas entregas de armas.

"A Rússia espera que a Ucrânia e os seus apoiadores se cansem. Não vamos enfraquecer. Essa é a mensagem que transmito aqui aos ucranianos. Nossa determinação está intacta", finalizou Séjourné. Fonte: Associated Press.