Iêmen: EUA atacam de novo e Houthis prometem vingança

Os Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ataques no Iêmen, um dia depois de as forças lideradas pelo país terem lançado ataques navais e aéreos contra pelo menos 28 alvos controlados pelos rebeldes Houthis. Na manhã deste sábado, 13, horário do Iêmen, os EUA atacaram uma instalação de radar controlada pelos Houthis como parte de um esforço "para degradar a capacidade dos Houthis de atacar navios, incluindo navios comerciais" no Mar Vermelho, disse o Comando Central dos EUA, que supervisiona as operações do país no Oriente Médio.

Os rebeldes Houthis responderam aos ataques de sexta-feira dizendo que não causaram danos significativos e que o grupo não se intimidaria em lançar mais ataques contra alvos norte-americanos e internacionais na região.

Os ataques e as promessas de retaliação são os mais recentes sinais de que o conflito resultante da guerra Israel-Hamas em Gaza está se espalhando pelo Oriente Médio, com o Mar Vermelho como um novo ponto de conflito entre Washington e vários grupos apoiados pelo Irã.