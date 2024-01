Forte inverno atrapalha primárias republicanas em Iowa

Os últimos esforços dos candidatos às primárias republicanas na segunda-feira em Iowa, o primeiro evento eleitoral do ano nos Estados Unidos, foram prejudicados neste sábado (13) pelo duro inverno, que causou uma cascata de cancelamentos de voos e obstruções no tráfego.

O grande favorito, o ex-presidente Donald Trump, cujos comícios no sábado neste estado do Centro-Oeste foram cancelados, assegurou em uma mensagem gravada aos eleitores republicanos que chegaria "no sábado à tarde" para os dois últimos dias de campanha.

A equipe do ex-presidente convocou um evento virtual para noite.