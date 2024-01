Em meio a críticas a reformas de Milei, estudo mostra que feminicídios aumentaram na Argentina em 2023

A Argentina experimentou um aumento nos feminicídios durante 2023, com quase um assassinato por dia, deixando cerca de duzentos órfãos, de acordo com as últimas estatísticas da Defensoria do Povo da Nação.

Os dados surgem enquanto o Congresso debate uma polêmica reforma das leis de gênero impulsionada pelo presidente de extrema direita Javier Milei, após a eliminação do Ministério das Mulheres e Diversidade de Gênero do governo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O número de assassinatos de mulheres por razões de gênero é "alarmante" e supera até mesmo as cifras de 2020, ano marcado pela pandemia de covid, quando foram registrados 295 feminicídios, avaliou o órgão oficial.