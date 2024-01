De Bruyne brilha em sua volta e City vence Newcastle de virada

Em um jogo cheio de reviravoltas, o português Bernando Silva abriu o placar para o City, com um espetacular desvio de letra (26'). Os donos da casa conseguiram virar em dois minutos com excelentes chutes de Alexander Isak (35') e Anthony Gordon (37').

Esta vitória nos últimos instantes, novamente sem o lesionado Erling Haaland, permite aos 'Citizens' (com 43 pontos) ocupar o segundo lugar, ultrapassando o Aston Villa (42 pontos), que poderá recuperar esta posição no domingo, no estádio do Everton.

A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola está a dois pontos do líder Liverpool (45), que joga no próximo fim de semana ainda pela 21ª rodada. Os 'Citizens' têm um jogo a menos, a ser disputado no dia 20 de fevereiro, contra o Brentford.

O único ponto negativo da viagem do campeão europeu a Newcastle foi a lesão do goleiro brasileiro Ederson, que se machucou no início da partida ao se chocar com Sean Longstaff, que mandou a bola para o fundo da rede mas em posição de impedimento (2'). Ederson saiu mancando seis minutos depois, sem condições de continuar em campo.