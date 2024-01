Athletic Bilbao vence dérbi contra Real Sociedad e sobe ao 'pódio' do Espanhol

A Real Sociedad só conseguiu responder no final, com um gol de Mikel Oyarzabal (88'), mas não teve tempo de ir além disso.

Álex Berenguer, substituto de Iñaki Williams (que está disputando a Copa Africana de Nações com a seleção de Gana), roubou todos os holofotes neste tradicional duelo entre os vizinhos do norte com uma dobradinha no primeiro tempo (30' e 42').

O Athletic Bilbao continua impressionando nesta temporada e neste sábado (13) venceu a Real Sociedad por 2 a 1 no dérbi basco, e com isso subiu provisoriamente ao pódio do campeonato espanhol.

"Nesta temporada não estou jogando muito e tenho que aproveitar todas as oportunidades, como hoje", disse o atacante de 28 anos após o jogo.

"Tínhamos um jogo para darmos 100% de nós e o mais importante é que conquistamos os três pontos", acrescentou Berenguer, que liderou uma equipe que foi superior à Real, principalmente no primeiro tempo.

Com esta vitória, o Athletic soma 41 pontos, os mesmos do Barcelona e três a mais que o Atlético de Madrid, duas das equipes que disputam esta semana a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita e cujos jogos da 20ª rodada, o primeiro do segundo turno, adiados para o final do mês.

A equipe comandada por Ernesto Valverde está atrás apenas de Real Madrid e Girona, ambos com 48 pontos, antes dos catalães enfrentarem no domingo, em Almería, o lanterna do campeonato, enquanto os 'merengues' disputam no mesmo dia a final da Supercopa contra o Barcelona.

A Real Sociedad, que não contou com o japonês Takefusa Kubo, que está disputando a Copa da Ásia, se mantém na sexta posição com 32 pontos, cada vez mais longe da classificação para a Liga dos Campeões.

Mais cedo, em duelos com equipes da parte inferior da tabela, o La Palmas (7º) venceu o Villarreal (15º) por 3 a 0, com dois gols de Kirian Rodríguez, enquanto Mallorca (14º) e Celta (16º) empataram.