Sevilla perde em casa e pode entrar na zona de rebaixamento do Espanhol

O Sevilla continua se complicando na temporada: o atual campeão da Liga Europa foi derrotado em casa pelo Alavés por 3 a 2 nesta sexta-feira (12), no jogo que abriu a 20ª rodada do Campeonato Espanhol, e pode entrar na zona de rebaixamento dependendo dos resultados do fim de semana.

Com apenas 16 pontos, o time da Andaluzia ocupa a 16ª posição e pode ser ultrapassado pelo Celta de Vigo Celta de Vigo (17º), que no sábado visita o Mallorca (15º), e pelo o Cádiz (18º), primeiro time da zona da degola, que no domingo recebe o Valencia (9º).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogando no estádio Sánchez Pizjuán, o Alavés abriu 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Nahuel Tenaglia (26') e Kike García (40').