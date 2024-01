População de tubarões segue caindo apesar de medidas para frear pesca, diz estudo

As pescarias agora costumam capturar tubarões menores devido à diminuição do comércio de barbatanas e tubarões grandes.

As medidas adotadas "não foram a solução milagrosa que esperávamos", disse à AFP uma autora do estudo, Laurenne Schiller.

No entanto, essas leis, que geralmente datam dos anos 90, tiveram consequências imprevistas que aumentaram ainda mais a mortalidade da espécie. A amputação de barbatanas diminuiu, mas a obrigação de trazer os peixes para o porto incentivou o comércio de carne de tubarão.

Cerca de 70% dos países ou jurisdições do mundo proibiram a prática de capturar tubarões para cortar suas barbatanas e jogá-los de volta ao mar, onde morrem amputados.

Nas áreas com maior mortalidade de tubarões, os pesquisadores descobriram que eram usadas mais redes de emalhar (suspensas na água) e de arrasto (arrastadas no fundo do oceano).

Apesar de serem grandes predadores, os tubarões são muito vulneráveis, destacou Schiller. "Os tubarões passaram mais de 99% do tempo na Terra em um oceano sem humanos, então não estavam preparados para nos enfrentar", explicou.

Os tubarões são essenciais para a saúde dos oceanos. "A extinção dessas espécies pode perturbar o equilíbrio do ecossistema marinho", alertou.