Petróleo perde força no final do dia, mas fecha em alta

Os preços do petróleo perderam parte de seus ganhos do dia ao final do pregão desta sexta-feira (12), embora tenham fechado em alta, em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em março, subiu 1,13%, para 78,29 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI) negociado no mercado americano para fevereiro avançou 0,91%, para 72,68 dólares.

Mais cedo, o Brent chegou a subir 4,31%, para 80,75 dólares, superando pela primeira vez no ano os 80 dólares por barril.