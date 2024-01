Luton e Burnley empatam em confronto direto contra o rebaixamento

O Luton, 18º colocado do Campeonato Inglês, conseguiu um ponto fora de casa com o Burney (19º) ao marcar nos acréscimos e empatar em 1 a 1 nesta-sexa-feira (12), em confronto direto na luta contra o rebaixamento, que abriu a 21ª rodada.

Os anfitriões saíram na frente no primeiro tempo marcando com Zeki Amdouni (36'), mas os visitantes arrancaram o empate nos instantes finais com o atacante Carlton Morris (90'+2), que havia entrado minutos antes no lugar de Jordan Clark.

O resultado não é bom para ambas as equipes, que continuam em situação complicada na tabela. O Luton, apesar do ponto conquistado, não conseguiu ultrapassar o Everton (17º), que ainda joga na rodada, e segue na zona de rebaixamento.