Inflação anual na Argentina chega a 211,4% e supera a da Venezuela

A inflação da Argentina fechou dezembro em 25,5%, segundo dados do Instituto de Estatística e Censos do país (Indec), divulgados ontem. Com isso, 2023 termina com um índice de 211,4%, a maior taxa anual desde a hiperinflação registrada em 1990. Os números superaram os da Venezuela e fizeram a Argentina ter a maior inflação da América Latina.

A disparada é consequência de anos de descontrole fiscal, mas também foi impulsionada por uma série de medidas decretadas pelo governo do presidente, Javier Milei, que tomou posse no mês passado. Em dezembro, o ministro da Economia, Luis Caputo, anunciou um pacote com nove medidas para tentar conter a crise. O "Plano Motosserra", como foi chamado pela imprensa, reduzia subsídios, cortava gastos e preparava terreno para a privatização em massa de empresas estatais.

Milei também anunciou em dezembro um Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), para reformar ou revogar mais de 350 normas, entre elas a desregulamentação do serviço de internet via satélite e a flexibilização do mercado de trabalho. O DNU está sendo analisado pelo Congresso, que deve votá-lo em breve.