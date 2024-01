Huthis declaram os interesses dos EUA e do Reino Unido como 'alvos legítimos' por bombardeios no Iêmen

Os rebeldes huthis do Iêmen, força apoiada pelo Irã, declararam nesta sexta-feira (12) os interesses dos Estados Unidos e do Reino Unido como "alvos legítimos" das suas operações, devido aos bombardeios perpetrados por estes países neste país localizado na entrada do mar Vermelho.

"Todos os interesses americanos e britânicos tornaram-se alvos legítimos das forças armadas iemenitas após a agressão direta e declarada contra a República do Iêmen", afirmou o Conselho Político Supremo dos huthis em um comunicado.

