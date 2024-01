Governo panamenho constata que polêmica mina de empresa canadense deixou de operar

Ministros e funcionários do governo do Panamá constataram em uma visita nesta quinta-feira(12) o encerramento das operações de uma empresa canadense na maior mina de cobre a céu aberto da América Central, como determinou em novembro a Suprema Corte após mais de um mês de protestos maciços contra a mineradora.

"Verificamos e os observadores ambientais verificaram que a mina não está operando", disse a jornalistas o ministro panamenho do Meio Ambiente, Milciades Concepción, ao lado de grupos da sociedade civil e representantes da First Quantum Minerals, que a explorava.

A empresa encerrou as operações no Panamá depois que, em 28 de novembro de 2023, a Suprema Corte declarou inconstitucional o acordo fechado com o governo para operar a mina por 20 anos prorrogáveis.