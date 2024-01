França encomenda 42 aviões de combate Rafale

A França anunciou, nesta sexta-feira (12), que encomendou 42 aviões de combate Rafale para ampliar sua frota aérea, a primeira encomenda desde 2009 para adquirir esta aeronave de última geração, fabricada por empresas francesas.

A encomenda representa um "investimento de mais de 5 bilhões de euros [cerca de 26,6 bilhões de reais, na cotação atual]", afirmou o ministro da Defesa, Sébastien Lecornu.

Esse pedido, previsto há muito tempo, já estava incluído no orçamento de 2023. É a primeira grande encomenda a ser executada no âmbito da lei de programação militar votada no final do ano passado para o período 2024-2030, de 413 bilhões de euros (2,1 trilhões de reais na cotação atual).