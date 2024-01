Forças militares conduziram com sucesso ataques contra Houthis no Iêmen, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que as forças militares do país - juntamente com o Reino Unido e com o apoio da Austrália, Bahrein, Canadá e Holanda - conduziram com sucesso ataques contra alvos Houthi no Iêmen.

Segundo Biden, em comunicado oficial, os ataques são uma resposta direta às ações do grupo extremista contra embarcações no Mar Vermelho. "A resposta da comunidade internacional a estes ataques imprudentes tem sido unida e resoluta", destacou a autoridade.

Ainda, o presidente afirmou que os ataques direcionados são uma mensagem clara de que os Estados Unidos e aliados não tolerarão ataques nem outras ações que ponham em perigo a liberdade de navegação numa das rotas comerciais mais críticas do mundo. "Não hesitarei em tomar medidas adicionais para proteger o nosso povo e o livre fluxo do comércio internacional, conforme necessário", afirmou.