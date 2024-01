EUA 'não procura um conflito com o Irã' apesar dos ataques contra os huthis

Os Estados Unidos não procuram um conflito com o Irã apesar dos ataques contra os rebeldes huthis no Iêmen, apoiados por Teerã, e que vêm realizando ações contra navios que trafegam pelo mar Vermelho, indicou a Casa Branca nesta sexta-feira (12).

"Não procuramos um conflito com o Irã. Não buscamos uma escalada e não há razão para que se intensifique para além do que ocorreu nos últimos dias", declarou à rede MSNBC o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.