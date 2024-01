Estado Islâmico sob pressão para recuperar relevância após ataque do Hamas

O mais sangrento ataque na história de Israel, em 7 de outubro, com 1.140 mortos e 250 reféns, colocou o Hamas no topo das prioridades das chancelarias de todo o mundo e rebaixou o EI para um segundo plano, apesar da atividade de suas filiais permanecerem intensas.

Embora Teerã também aspire destruir Israel, o EI, em vez de escolher entre seus inimigos, "adota outra via ao se posicionar simultaneamente em várias frentes: uma contra os judeus e os apoiadores de Israel, outra contra o Irã e seus aliados", explica a especialista.

Prova disso é o duplo atentado reivindicado pelo grupo jihadista no início de janeiro em Kerman, no Irã, onde morreram 89 pessoas.

"O inimigo do meu inimigo no Oriente Médio não é necessariamente meu amigo", observou Laurence Bindner, cofundadora da JOS Project, uma plataforma de análise de propaganda extremista online.

Abraçar homogeneamente as ações do Hamas estava descartado: o EI, sunita e salafista, se opõe ao Hamas, pró-iraniano e próximo da organização Irmandade Muçulmana.

Divergindo do Al-Qaeda, que celebrou imediatamente o ataque do Hamas, o EI levou um tempo para calibrar cuidadosamente suas declarações.

"Sem a guerra em Gaza, o EI estamparia as manchetes", explicou à AFP. Mas "se ninguém fala de você, você não existe".

No final de outubro, em seu meio de comunicação oficial Al-Naba, o grupo publicou um texto intitulado "Formas práticas de apoiar os muçulmanos na Palestina", no qual pedia a seus apoiadores para atacar Israel, seus aliados ocidentais e judeus no mundo inteiro.

"Israel não é apenas um Estado, mas um projeto judaico global, e é nesta batalha que os simpatizantes do EI querem se envolver", assegura Bindner.