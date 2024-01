Crise no Equador exige medidas para além da repressão, diz ex-presidente Correa

Na visão de Correa, a existência de uma economia dolarizada no Equador é "um incentivo" para os grupos armados irregulares que desafiaram o Estado.

"Uma economia dolarizada é um incentivo. É mais fácil lavar dinheiro e por isso é preciso ter muito mais controle e ser muito mais cuidadoso", comentou.

A solução da crise, disse ele, passará também por melhorias em termos de inteligência sobre as facções do tráfico e coordenação com países vizinhos.

O governo de Daniel Noboa declarou na terça-feira estado de "conflito armado interno" e mobilizou as Forças Armadas para enfrentar grupos criminosos que há vários dias semeiam pânico nas principais cidades do país.

Correa expressou esta semana seu "apoio irrestrito" ao governo de Noboa, seu adversário político, e formulou um chamado à união nacional em defesa de um Estado encurralado por grupos aliados a narcotraficantes.

"Declararam guerra ao Estado e o Estado deve vencer. Todos devemos trabalhar duro para que prevaleça o Estado, para que prevaleça o país", afirmou nesta sexta.

No entanto, a expressão de apoio e o apelo à unidade foram recebidos friamente pelo governo, apontou Correa. "Não creio que [Noboa] se dê conta do que estamos enfrentando", avaliou.