Citigroup planeja cortar 20.000 cargos a médio prazo

O Citigroup planeja cortar, a médio prazo, 20.000 cargos de trabalho ao redor do mundo, indicou nesta sexta-feira (12) o banco americano, que reestrutura suas operações principalmente nos mercados internacionais.

Em meados de setembro, a CEO do banco, Jane Fraser, afirmou que essa modificação seria acompanhada de uma reorganização significativa na estrutura hierárquica da empresa - a maior do banco "em 20 anos".

O diretor financeiro do grupo, Mark Mason, indicou por telefonema que as indenizações e outras despesas incluídas no balanço do último trimestre de 2023, equivalente a cerca de US$ 780 milhões (R$ 3,8 bilhões), dizem respeito a aproximadamente 7.000 demissões em 2024.