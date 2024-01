Biden diz que secretário de Defesa errou ao não informar sobre hospitalização

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, nesta sexta-feira (12), que seu secretário da Defesa, Lloyd Austin, errou ao manter em sigilo sua hospitalização, mas que ele deve permanecer no cargo.

A Casa Branca informou hoje que Austin trabalhou do hospital quando as tropas americanas e britânicas se preparavam para atacar os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã.

"Esteve totalmente envolvido", afirmou à emissora MSNBC o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. "O presidente deixou claro: o secretário Austin continuará sendo seu secretário de Defesa. Ele tem total confiança no secretário e em sua liderança".

