Bayern homenageia Beckenbauer com música, camisa e minuto de silêncio

O jogo contra o Hoffenheim foi o primeiro do Bayern desde a perda do ídolo.

Falecido no último domingo aos 78 anos, Beckenbauer foi sepultado nesta sexta-feira em um cemitério no sul de Munique.

Música, camisa especial e minuto de silêncio: o Bayern de Munique e 75 mil torcedores homenagearam o lendário Franz Beckenbauer nesta sexta-feira (12), antes do duelo contra o Hoffenheim pela 17ª rodada do Campeonato Alemão.

Esta primeira homenagem pública aconteceu em uma noite fria na Baviera, com os termômetros marcando -9º C antes da partida. Na próxima sexta-feira, a mesma Allianz Arena será palco de uma grande cerimônia em memória do 'Kaiser'.

Durante o aquecimento, os jogadores do Bayern usaram uma camisa com o número 5, que o craque usava tanto na seleção como no clube bávaro.

Pela seleção da Alemanha, Beckenbauer foi campeão da Eurocopa de 1972 e da Copa do Mundo de 1974 como jogador. Já como treinador, levantou o título mundial em 1990.

Na camisa do Bayern também foi estampada a frase "Danke Franz" (Obrigado Franz), a mesma que aparece com efeitos de luz na fachada da Allianz Arena à noite.

Os jogadores foram a campo enquanto o sistema de som do estádio reproduzia a voz do jovem Franz Beckenbauer, de quando tinha 21 anos, cantando "Guten Freunde kann niemand trennen" (Ninguém pode separar os bons amigos), que o jogador gravou depois da Copa do Mundo de 1966, em que a Alemanha foi derrotada pela Inglaterra na final.

Também foi respeitado um minuto de silêncio em memória do defensor que ganhou duas bolas de Ouro (1972 e 1976), além da reprodução de vídeos nos telões com momentos do ídolo.