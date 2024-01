Após abdicação da rainha, Dinamarca se prepara para ascensão do rei Frederik

"Ele gosta de esportes, é simpático e os dinamarqueses não dão muita importância ao que escrevem sobre ele na mídia internacional", resumiu ela, fazendo referência aos rumores de infidelidade do príncipe com uma celebridade mexicana. O boato, divulgado pelas imprensas espanhola e britânica, foi desmentido pela mulher envolvida.

Às 14h de domingo (11h em Brasília), a primeira-ministra, Mette Frederiksen, proclamará a ascensão de Frederik ao trono na varanda do Castelo de Christiansborg, sede do Parlamento e do Executivo, antes de o novo rei e sua esposa, a rainha Mary, desfilarem pelo centro da cidade.

Assim como em 1972, nenhuma autoridade estrangeira é convidada para a cerimônia, e o rei, que não usa coroa, não sobe literalmente a um trono.

"Acredito que será, assim como sua mãe, muito unificador porque está, como o restante da família real, acima das decisões da sociedade. Paradoxalmente, não são cidadãos, estão fora do debate político, mas são o espelho da Dinamarca", acrescenta Lidegaard.

Na Dinamarca, o papel do monarca é representativo e protocolar. No entanto, este chefe de Estado assina leis e preside a formação do governo, com o qual se reúne de forma periódica.

