Tuchel confirma chegada de Eric Dier ao Bayern de Munique

O técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, confirmou nesta quinta-feira (11) a chegada do defensor inglês Eric Dier, que estava no Tottenham.

O jogador de 29 anos, cujo contrato com o Tottenham ia até o final desta temporada, chega ao clube alemão por um valor de 4 milhões de euros (R$ 21 milhões na cotação atual).

Formado no Sporting de Portugal antes de chegar aos 'Spurs' em 2014, Dier pode jogar como zagueiro, volante e lateral-direito. Tuchel prefere que ele atue no centro da defesa para poder devolver Leon Goretzka ao meio de campo.

Além da chegada de Eric Dier, o Bayern, que sofreu nesta temporada com as lesões de Matthijs de Ligt e Dayot Upamecano, está em busca de outro defensor devido à ausência de Kim Min-jae, que vai disputar a Copa da Ásia pela Coreia do Sul.

Segundo a imprensa local, o zagueiro do Paris Saint-Germain Nordi Mukiele, que conhece a Bundesliga por já ter jogado no RB Leipzig entre 2018 e 2022, está na mira do clube bávaro.

