Prefeito de Londres denuncia custo do Brexit e pede aproximação com a UE

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, pediu ao Reino Unido, nesta quinta-feira (11), que estreite os laços com a União Europeia e acusou o Brexit de ter custado dezenas de bilhões de libras esterlinas à economia britânica.

O prefeito trabalhista destacou, em um comunicado, a necessidade de estabelecer "uma relação mais estreita com a UE" e assegurou que um novo acordo "tornaria a economia mais dinâmica e contribuiria para elevar o padrão de vida dos britânicos".

Essa posição contrasta com a resistência dos principais partidos políticos, inclusive o seu, de mencionar as consequências do referendo de 2016, que aprovou a saída da UE, a poucos meses das eleições legislativas para as quais os trabalhistas são dados como vencedores sobre os conservadores do primeiro-ministro Rishi Sunak.