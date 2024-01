Pedro Sánchez transmite apoio da Espanha ao presidente do Equador

O presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, informou nesta quinta-feira (11) que manteve uma conversa telefônica com o presidente do Equador, Daniel Noboa, na qual lhe transmitiu seu apoio "às instituições democráticas" do país sul-americano, sacudido pela violência do crime organizado.

"Mantive uma conversa telefônica com o presidente do Equador, @DanielNoboaOk, e lhe transmiti nossa firme condenação aos atos violentos cometidos por grupos criminosos", informou Sánchez em mensagem na rede social X.

"Nossa solidariedade às vítimas e suas famílias", continuou, afirmando que a "Espanha apoia as instituições democráticas do Equador e deseja que a normalidade se restabeleça no país o mais breve possível".