=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel ataca sul de Gaza em meio à viagem regional de Blinken

Aviões israelenses bombardearam intensamente o sul da Faixa de Gaza nesta quinta-feira (11), em meio à viagem regional do secretário de Estado americano, Antony Blinken, para evitar uma conflagração do conflito.

CAIRO:

Canal de Suez afetado por ataques de rebeldes iemenitas no mar Vermelho

Mais navios em todo o mundo evitam o Canal de Suez devido à proliferação de ataques dos rebeldes huthis do Iêmen, um golpe para o Egito, que enfrenta a sua pior crise econômica.

HAIA:

África do Sul acusa Israel de violar Convenção contra Genocídios em Gaza

A África do Sul acusou Israel, nesta quinta-feira (11), na máxima jurisdição da ONU de descumprir a Convenção para a Prevenção de Genocídios, afirmando que nem mesmo o massacre do Hamas de 7 de outubro justifica o alcance da campanha israelense em Gaza.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

DES MOINS, Estados Unidos:

Principais rivais de Trump se enfrentam no último debate antes das primárias republicanas

Os pré-candidatos Nikki Haley e Ron DeSantis apresentaram seus programas de governo, na quarta-feira (10), no último debate antes da votação nas primárias presidenciais republicanas dos Estados Unidos, mas perderam a oportunidade de ganhar terreno sobre o favorito e grande ausente, Donald Trump.

-- ÁSIA

TAIPEI:

Taiwan se prepara para guerra cibernética em caso de invasão chinesa

Diante da crescente ameaça da China, Taiwan não está apenas se preparando para uma invasão de suas tropas, mas também para um ataque cibernético que poderia deixar milhões de pessoas sem internet, desativar bancos e paralisar indústria de semicondutores mais avançada do mundo.

TAIPEI:

Taiwan realiza eleições presidenciais sob a sombra da China

Taiwan realiza eleições no próximo sábado (13) para designar um novo presidente que deverá orientar as relações desta ilha governada democraticamente com uma China cada vez mais agressiva ao longo dos próximos quatro anos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CARACAS:

As Meninas de Velázquez: do Museu do Prado às ruas de Caracas

'As Meninas' da Corte Real espanhola, pintado por Diego Velázquez no século XVII, saíram do quadro no Museu do Prado em Madrid para serem exibidas como esculturas nas ruas de Caracas, graças a uma reinterpretação do artista venezuelano Antonio Azzato.

BRUXELAS:

Advogada-geral do TJUE propõe confirmação da multa bilionária da UE contra Google

A advogada-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia propôs, nesta quinta-feira (11), que o tribunal confirme uma multa de 2,4 bilhões de euros (cerca de 2,6 bilhões de dólares ou 12,7 bilhões de reais na cotação atual) aplicada pela UE à Google em 2017 por práticas anticompetitivas.

PARIS:

Capacidade instalada de energia renovável cresceu 50% em 2023, diz AIE

A capacidade instalada de energia renovável no mundo aumentou 50% em 2023 em relação ao ano anterior, informou nesta quinta-feira(11) a Agência Internacional de Energia (AIE), que antecipou um crescimento inédito nos próximos cinco anos, mas insuficiente para conter a mudança climática.

LAS VEGAS:

Feira CES busca robôs que não sejam nem muito humanos nem muito máquinas

Com olhos grandes e expressivos, orelhas de elfo, Miroka e Miroki poderiam ser uma representação de desenho animado. Mas por trás de sua fachada amigável, esses robôs são todos sensores e engenharia, projetados para realizar tarefas pesadas de suporte em hospitais ou hotéis.

