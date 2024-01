EUA e Reino Unido atacam rebeldes huthis no Iêmen após agressões no Mar Vermelho

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques aéreos nesta quinta-feira (11) contra os rebeldes huthis no Iêmen, em resposta às agressões desse grupo apoiado pelo Irã contra a navegação no Mar Vermelho, conforme informaram autoridades e testemunhas em cidades do país árabe.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou em um comunicado que os bombardeios atingiram "com sucesso" vários alvos huthis com o "apoio" da Austrália, Bahrein, Canadá e Países Baixos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Biden afirmou que "não hesitará" em "ordenar outras medidas" para proteger os Estados Unidos e o comércio internacional.