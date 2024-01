EUA e Reino Unido atacam huthis no Iêmen (mídia americana)

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram, nesta quinta-feira (11), ataques contra os rebeldes huthis no Iêmen em resposta às agressões do grupo apoiado pelo Irã contra embarcações no Mar Vermelho, informou a mídia americana.

A ofensiva envolveu caças e mísseis Tomahawk, segundo a imprensa. Washington não confirmou imediatamente as informações.