Economia global caminha para 'pouso suave', diz FMI

No ano passado, a economia foi "mais resiliente do que esperávamos", disse Kozack em uma coletiva de imprensa em Washington, dias antes de uma atualização das previsões econômicas do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A economia mundial caminha para um "pouso suave", declarou a porta-voz do FMI, Julie Kozack, nesta quinta-feira (11), ao observar que a inflação ao redor do mundo pode ser moderada sem registrar recessão.

"Nossa visão geral nas previsões é que nos direcionamos para um pouso suave da economia global", ressaltou a porta-voz, utilizando uma expressão que faz referência a uma moderação da inflação que não gera recessão devido às altas taxas de juros adotadas em todo o mundo para conter o aumento dos preços.

A elevação nestas taxas encarece o crédito e desestimula o consumo e o investimento, o que acaba reduzindo a pressão sobre os preços.

Em outubro, o FMI estimou que o crescimento mundial seria de 3% em 2023, um pouco melhor do que a previsão anterior. Para 2024 é esperada uma expansão de 2,9%.

Kozack sinalizou em particular que países com baixas arrecadações estão tendo dificuldades para "se recuperarem da série de choques" recebidos, "incluindo a pandemia" e o aumento no preço dos alimentos e do petróleo.

da/des/mr/llu/yr/mvv