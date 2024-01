Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A "Loja de trocas da Pedra Cintamani Azul de Mir" estará aberta no MIR4 até segunda-feira, 22 de janeiro. Os jogadores podem levar a "Pedra Cintamani Azul" que eles receberam durante a caça ao NPC "(2024) Mir" encontrado nas grandes cidades de cada área para trocar por itens como a "Estátua de Dragão Azul Lendária" e a "Caixa de Presente de Felicitações do Dragão Amarelo", que contém vários bilhetes de convocação. Os Distintivos do Codex (Codex Badges) que potencializam diferentes efeitos, como EVA e CRIT, também são dados.

O evento "Presença de 14 Dias de Dragão Azul" continua até segunda-feira, 5 de fevereiro. Dependendo do dia em que o jogador entra, vários itens são dados, incluindo o "Baú de Aço de Dragão Épico" e o "Bilhete de Troca de Prancha de Snowboard da Flor de Neve". Além disso, a "Loja de Moedas do Clã do Evento" (Event Clan Coin Shop) ficará aberta até terça-feira, 23 de janeiro. Os jogadores podem usar as Moedas do Clã (Clan Coins) que obtiveram nas atividades do clã para comprar "Pedra de Aprimoramento Mística Lendária", "Caixa de Equipamento de Transferência de Sarmati" e muito mais.

O novo equipamento secundário lendário "Equipamento de Transferência" foi adicionado. O Equipamento de Transferência é um item recebido quando os jogadores criam vínculos com pessoas do Mundo Exterior (Outerworld) através da Miragem de Navio. Os personagens de Nível 100 e acima podem equipá-lo, aumentando o PHYS ATK e Spell ATK.

Da minha batalha para a nossa guerra! Informações detalhadas sobre o MIR4 podem ser encontradas no site oficial.

