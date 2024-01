Comunicado do Business Wire :Saudi Ministry of Economy and Planning

Presidida por Sua Alteza Príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, Ministro de Relações Exteriores, a delegação de alto nível do Reino da Arábia Saudita participará da reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF) 2024, em Davos, Suíça, no período de 15 a 19 de janeiro de 2024, sob o tema "Rebuilding Trust" (Reconstruindo a Confiança). Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240110737712/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The Kingdom of Saudi Arabia will send a high-level delegation to the World Economic Forum Annual Meeting 2024 (Photo: AETOSWire)

A delegação do Reino inclui Sua Alteza Real, a Princesa Reema bint Bandar AlSaud, Embaixadora da Custódia das Duas Mesquitas Sagradas para os Estados Unidos da América; Sua Excelência o Dr. Majid A. Alkassabi, Ministro do Comércio; Sua Excelência Adel A. Aljubeir, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Membro do Conselho de Ministros e Enviado para o Clima; Sua Excelência Khalid A. Al Falih, Ministro do Investimentos; Sua Excelência Mohammed A. Aljadaan, Ministro de Finanças; Sua Excelência Abdullah A. Alswaha, Ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação; Sua Excelência Bandar I. Alkhorayef, Ministro da Indústria e Recursos Minerais; e Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro da Economia e Planeamento. A 54 a reunião anual do Fórum Econômico Mundial acontece em um momento de múltiplos e crescentes desafios humanitários, climáticos, sociais e econômicos, à medida que a confiança nas instituições globais cai e a volatilidade global aumenta. Durante sua participação no Fórum, a delegação saudita abordará estes desafios que definem uma era, trabalhando com a comunidade internacional para promover uma colaboração global substancial, incentivar a resiliência econômica, aumentar a segurança para os recursos sustentáveis e tirar proveito da inovação centrada no ser humano, e ao mesmo tempo explorando as oportunidades oferecidas por tecnologias emergentes e seu impacto na política e no processo de tomada de decisão. A delegação saudita também vai destacar o progresso econômico e social alcançado no contexto da Visão Saudita 2030, o processo de transformação, diversificação e desenvolvimento testemunhado pelo Reino em vários campos, assim como as múltiplas oportunidades de investimento disponíveis em toda a próspera economia do país. À luz da crescente competitividade econômica do Reino, a delegação saudita pretende compartilhar suas experiências em aumentar a atratividade da Arábia Saudita como um destino para o investimento privado e estrangeiro. A delegação também deve rever as melhores práticas e soluções desenvolvidas pelo Reino para aprimorar a resiliência da economia e alcançar a sustentabilidade financeira, em consonância com suas ambições para a diversificação econômica e crescimento sustentável, no âmbito da Visão Saudita 2030.

A 54 a reunião anual do Fórum Econômico Mundial pretende discutir maneiras para ampliar a cooperação entre os setores públicos e privados com o objetivo de explorar futuras oportunidades, rever soluções e desenvolvimentos em vários setores econômicos e de desenvolvimento no âmbito da cooperação internacional, além do trabalho conjunto entre os governos e as diversas instituições. O Fórum reúne representantes de mais de 100 governos, das principais organizações internacionais e de mais de 1.000 participantes do setor privado, além de representantes da sociedade civil e instituições acadêmicas. Para saber mais, assista: https://youtu.be/Cf90T28XyIU?si=uJyPkKyu1f9sCIee Fonte:AETOSWire

