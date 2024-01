Comunicado do Business Wire :LANDI

Hoje, é o início de um novo capítulo para a LANDI com a sua expansão para mercados estratégicos e importantes no mundo todo. A empresa tem o prazer de revelar seu portfólio exclusivo de produtos, com design impressionante e especificações de ponta que superam qualquer outra oferta no mercado. O portfólio inclui SOLUÇÕES DE PAGAMENTO, CAIXAS REGISTRADORAS ELETRÔNICAS, DISPOSITIVOS CERTIFICADOS PELO GOOGLE para mobilidade interna e externa e um conjunto muito amplo de soluções para nossos valiosos clientes e parceiros.

Como pioneira na área, a LANDI revolucionou o mercado em 2015 ao apresentar o primeiro terminal de pagamento Android, preparando o terreno para a tendência do Smart POS. Esse feito destaca a dedicação da LANDI em criar um ecossistema digital para comerciantes e reafirma o seu compromisso com a excelência em um mercado de pagamentos que está sempre evoluindo.

A LANDI, fornecedora líder de soluções comerciais e de pagamento, tem o prazer de anunciar o lançamento oficial da LANDI Global, marcando sua entrada nos mercados internacionais. Esta importante ocasião representa um passo significativo para a empresa e mostra o seu compromisso com os clientes do mundo inteiro.

Após mais de 18 anos de experiência no dinâmico setor de pagamentos e a inclusão de membros talentosos à equipe, a LANDI se sente preparada para um crescimento e expansão significativos em áreas-chave. A abordagem da empresa é atrair os melhores talentos e formar parcerias sólidas com a finalidade de impulsionar o seu sucesso.

"Estamos muito empolgados com o lançamento da LANDI Global e mal podemos esperar para embarcar nesta grande jornada pelos mercados internacionais", disse Patrice Le Marre, CEO da LANDI Global."Este é um momento crucial para nós. Tenho que agradecer o esforço excepcional de toda a equipe. Trabalhamos incansavelmente para chegar a este ponto e não tenho a menor dúvida de que continuaremos alcançando grandes feitos no futuro. Nosso portfólio de produtos inovadores terá um impacto positivo nas empresas do mundo todo. Estamos presentes agora em todas as regiões geográficas, desde o Pacífico, Ásia, Índia, Europa, Oriente Médio, África até as Américas e inauguramos sedes regionais em lugares importantes como Singapura, Paris e Atlanta, onde as nossas equipes estão mais do que preparadas para apoiar os nossos clientes. A intenção é formar novas parcerias e oferecer valor excepcional aos nossos clientes internacionais."

Para obter mais informações sobre a LANDI Global, nosso posicionamento e nossa oferta, também temos o prazer de anunciar o nosso novo site: https://www.landiglobal.com.

Sobre a LANDI

Fundada em 2005, a LANDI é pioneira no setor de ponto de vendas (PDV) inteligentes (confirmação de compra, pagamento e mobilidade), especializada em soluções inovadoras com experiência de pagamento perfeita. Focada na inovação e com uma década de liderança na China, a LANDI tem expandido consistentemente os limites do avanço tecnológico com 500 patentes internacionais emitidas e 100 milhões de terminais implementados. Como entidade totalmente independente desde 2022, agora a LANDI está se expandindo ao mercado internacional, oferecendo um portfólio completo de produtos para apoiar a transformação digital de empresas do mundo inteiro.

