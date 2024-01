Comunicado do Business Wire :Kinaxis Inc.

Concebida para simplificar a capacidade dos varejistas de gerenciar com sucesso a complexidade de inúmeras localidades, SKUs, promoções e variáveis de inventário que exigem processos decisórios sem precedentes, a oferta aprimorada da Kinaxis no varejo agora inclui:

Com picos de demanda imprevisíveis impulsionados por mudanças nos hábitos dos consumidores e o surgimento do comércio omnicanal, que tem como objetivo proporcionar uma experiência de compra perfeita em vários pontos de contato, o cenário do varejo nunca foi tão competitivo, com as cadeias de suprimentos dos varejistas enfrentando inúmeros desafios que ameaçam sua capacidade de manter os clientes satisfeitos e obter lucro.

A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), a principal plataforma de gerenciamento de cadeia de suprimentos, anunciou hoje uma expansão de sua oferta de varejo com o lançamento de diversas inovações baseadas em IA e ML que fornecem aos varejistas transparência de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, previsão de demanda e recursos poderosos de planejamento de cenários de simulação para garantir que os clientes possam comprar os produtos que desejam, quando e onde desejam, independentemente de interrupções imprevistas.

-- Demand.AI Inovações Demand.AI - modelos poderosos baseados em aprendizado de máquina adaptados à escala e complexidade dos varejistas, que possibilitam uma melhor compreensão de como fatores internos (como alterações frequentes de preço, introdução de novos produtos, alterações nos planos promocionais) e fatores externos (como sentimentos sociais, clima, mudanças no comportamento do consumidor, eventos locais/nacionais) estão influenciando a demanda de curto e longo prazo por seus produtos, e que podem informar ações para maximizar oportunidades de receita e resolver proativamente riscos.

-- Planejamento de reposição- um novo recurso que permite aos varejistas gerenciar melhor os parâmetros de reposição em toda a cadeia de suprimentos para garantir que cada item em cada loja e centro de distribuição seja reabastecido de maneira oportuna, estabelecendo diretrizes para proteger as lojas de envios de excesso de estoque que excederia sua capacidade de vida útil e aumentaria os custos de manutenção de estoque.

-- Inovações em planejamento de demanda - fornece aos varejistas visualizações fáceis de interpretar que explicam padrões de demanda, permitindo fazer ajustes instantâneos às previsões com base em ideias humanas sobre tendências em qualquer parte de suas cadeias de suprimentos, por produto, geografia, loja, SKU, dia e mais.

"Diante das expectativas cada vez maiores dos consumidores, os varejistas da atualidade precisam desesperadamente de soluções que lhes permitam tomar decisões confiantes sobre suas cadeias de suprimentos em escala," disse Andrew Bell, diretor de produtos da Kinaxis. "Com essas inovações mais recentes, as empresas poderão por fim eliminar as suposições do planejamento da demanda e do reabastecimento, com o objetivo de criar uma cadeia de suprimentos de ponta a ponta contínua e resiliente. E com investimentos adicionais no horizonte em planejamento e alocação de promoções, estamos confiantes de que os varejistas continuarão a procurar o Kinaxis para ajudá-los a fornecer aos clientes os melhores produtos, garantindo que suas prateleiras estejam sempre totalmente abastecidas."

As novas inovações de produtos centradas no varejo permitirão à Kinaxis fortalecer sua posição no setor, incluindo novos clientes como a líder em artigos esportivos Brooks Running e parceiros existentes como a HAVI, um dos maiores especialistas mundiais em integração de cadeias de suprimentos. No ano passado, a Kinaxis e a HAVI anunciaram que estavam unindo forças para inovar e transformar a indústria de restaurantes de serviço rápido.

"Com a velocidade dos negócios aumentando e o comportamento do consumidor mudando a cada minuto, as empresas não podem mais depender de melhorias incrementais em suas cadeias de suprimentos, razão pela qual ficamos tão entusiasmados em nos associar à Kinaxis, que provou sua competência para atender às exigências dos clientes, independentemente da indústria," disse Rodney Brown, vice-presidente-sênior e diretor de cadeia de suprimentos, América do Norte, e planejamento e análise global na HAVI. "Estamos ansiosos para implementar essas capacidades de ponta para alguns de nossos maiores clientes e antecipamos que eles verão imediatamente o valor que trarão para seus negócios como um todo."